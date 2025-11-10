Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

L’Assemblée nationale adopte le budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens

Lundi 10 Novembre 2025

L’Assemblée nationale adopte le budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens

L’Assemblée nationale a adopté ce lundi en commission le projet de budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens, présenté par le ministre Yankoba Diémé, renseigne Le Soleil Digital.
 

Ce budget est arrêté à 239 milliards 705 millions 315 mille francs CFA. Il est structuré autour de quatre programmes, à savoir le pilotage, la gestion et la coordination administrative, ainsi que le développement des transports routiers, ferroviaires et aériens.
 

Selon le ministre, cette enveloppe vise à soutenir la modernisation du secteur des transports et à renforcer les infrastructures afin d’améliorer la connectivité sur l’ensemble du territoire national.

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.