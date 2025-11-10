L’Assemblée nationale adopte le budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens

L’Assemblée nationale a adopté ce lundi en commission le projet de budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens, présenté par le ministre Yankoba Diémé, renseigne Le Soleil Digital.





Ce budget est arrêté à 239 milliards 705 millions 315 mille francs CFA. Il est structuré autour de quatre programmes, à savoir le pilotage, la gestion et la coordination administrative, ainsi que le développement des transports routiers, ferroviaires et aériens.





Selon le ministre, cette enveloppe vise à soutenir la modernisation du secteur des transports et à renforcer les infrastructures afin d’améliorer la connectivité sur l’ensemble du territoire national.





