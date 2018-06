Mame Mbaye Niang démissionne du Gouvernement pour…

Mame Mbaye Niang démissionne du Gouvernement. Le désormais ex-ministre du tourisme a adressé sa lettre de démission au premier ministre.



Et en charge de Mahammad Boune Abdallah Dionne de l’acheminer au président de la République. Selon les dires de Mame Mbaye Niang, il démissionne pour convenance personnelle.



A rappeler que ces derniers temps l’ancien ministre de la jeunesse était pointé du doigt concernant un scandale financier à la Prodac, structure directement rattachée au ministère de la jeunesse qu’il dirigeait avant de remettre le flambeau à Pape Gorgui Ndong.



Le dossier porte sur de prétendues surfacturations impliquant l’entreprise israélienne Green 2000. Pour tirer les choses au clair, l’Inspection générale financier (Igf) a recommandé l’ouverture d’une information judiciaire pour des «faits de délinquance» contre l’actuel coordonnateur du Prodac, Mamina Daffé, et son prédécesseur, Jean Pierre Senghor. Par la suite, Mame Mbaye Niang avait déposé une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles contre le site impacte.sn et samarew.sn, concernant les informations qu’ils ont données sur la gestion du Prodac.



Tout porte à croire que cette démission a trait à cette affaire, selon Senego.