Mamour DIALLO répond à SONKO : "Il n'est pas un homme politique, mais un petit caïd assoiffé d'argent"

Dans une longue interview au quotidien L'Observateur, il martèle d'emblée : "S'il y a une once de vérité dans les affabulations de Sonko, alors c'est toute la chaîne de responsabilité du ministère des Finances qui devrait être virée, voire emprisonnée".



Mamour Diallo de poursuivre ses explications : "Moi, je ne vois même pas d'argent. Je ne gère que du papier et je ne suis ni au début ni à la fin de la procédure. Je n'ai vu, reçu, lu et entendu parler de lettre de confort dans cette affaire.



Le Directeur des domaines de faire une révélation de taille : "À ce jour, l'État a payé exactement 3, 445 milliards dans cette affaire. Ousmane Sonko n'est pas un homme politique, mais un petit caïd assoiffé d'argent".



