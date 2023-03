Manifestations d’hier : Près de 400 personnes arrêtées

Plusieurs quartiers de Dakar ont été jeudi le théâtre de scènes de guérilla entre manifestants et forces de l’ordre au moment où l’opposant Ousmane Sonko comparaissait lors d’un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024.



Il y a eu plusieurs arrestations. L’OBS dénombre près de 370 personnes 80 personnes ont été arrêtées, selon un bilan provisoire.



Dans le détail, il y a 170 arrestations du côté de la police. Ils sont placés en garde à vue pour des faits de vol, destruction de biens appartenant à autrui et destruction de biens publics et voie de fait, rapporte L’OBS



Du côté de la gendarmerie, il y a un total de plus de 200 manifestants arrêtées tous envoyés en prison.