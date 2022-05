Mansour FAYE : " 84% du réseau routier revêtu du pays dans un “bon état”

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, assure que 84% du réseau routier sénégalais ’’revêtu’’ étaient à ce jour ’’en bon état’’.‘’Actuellement, 84% du réseau routier revêtu du pays est dans un état bon et moyen contre 39% en 2010’’, a-t-il dit ce lundi 9 mai, à l’ouverture de la 19e assemblée générale des Fonds d’entretien routier africains (AFERA).





Il a rappelé que le réseau routier sénégalais est à ce jour, long de 16.481 Km, dont 6569 Km de routes bitumées.

’’Je signale qu’entre 2012 et 2021, environ 5000 Km de routes bitumées ont été construites ou réhabilitées à travers le pays’’, a-t-il ajouté.



Mansour Faye a signalé au passage que le linéaire d’autoroutes au Sénégal était actuellement de 216 Km, alors qu’il était de 32 il y a 10 ans. ’’Mieux, l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack est construite sur 100 Km et, nous travaillons sur le projet autoroutier Dakar-Saint-Louis pour quelques 200 Km’’, a-t-il par exemple fait valoir.