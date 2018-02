Mansour FAYE : « Je suis le responsable de l’APR. Quiconque arrive restera derrière moi (…) Je ne déchirerai pas de tee-shirts » (vidéo)

​Le maire de Saint-Louis a indiqué n’avoir aucun différend avec des responsables de sa mouvance politique à Saint-Louis en invitant les différents à s’engager pleinement pour la réussite de l’accueil du président Macky SALL et de son hôte Emmanuel MACRON à Saint-Louis.



« Je suis prêt à supporter tous les coups », a-t-il dit interrogé sur la présumée crise entre son camp et celui de Mary Teuw NIANE suite à l’interdiction qu’il avait faite des ports de tee-shirts portant des effigies de leaders locaux.



« Je ne déchirerai pas de tee-shirts. Que chacun porte ce qu’il veut. L’essentiel est que la mobilisation réussisse », a ajouté l’édile. Poursuivant, le précise : « je suis le responsable de l’APR. Quiconque arrive restera derrière moi. Cela est très clair ».



« J’ai élargi le parti et je continuerai à l’ouvrir à tout le monde. Mon ambition est de faire en sorte que le président Macky SALL remporte les élections en 2019 », a-t-il ajouté en marge d’une rencontre avec la presse.



