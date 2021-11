Mansour FAYE : « Ma détermination et ma volonté sont intactes »

« J’ai vu des saint-louisiens reconnaissants et unis pour l’essentiel. Loin des manipulations et des programmes chimériques, Ndar a fait le choix de l’action », a écrit dimanche Mansour FAYE, candidat à sa succession.



« Aujourd’hui, je voulais vous remercier de tout cœur pour la forte mobilisation et le soutien précieux que vous nous avez témoigné », a indiqué l’édile après son meeting d’investiture et de présentation de son bilan sur la place Abdoulaye WADE.



« Je connais vos attentes et je m'engage à tout faire pour y répondre. Ma détermination et ma volonté sont intactes. J'ai toujours la même passion, la même envie de travailler et travailler encore pour l'avenir de la commune de Saint-Louis », a conclu le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).



