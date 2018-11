Mansour FAYE :" Podor est la locomotive de la région concernant les parrainages“

Le délégué régional de l’Apr leur a exprimé sa satisfaction et les a exhorté à poursuivre la collecte. Mansour Faye s’est félicité de la mobilisation des militants . Avec les fiches reçues samedi ,le département a déjà atteint 99,9 % a annoncé Mansour Faye .



Pour rappel la tendance de Abdoulaye D Diallo a déjà déposé 80774 fiches la semaine dernière ce qui fait dire au délégué régional que “Podor est la locomotive de la région “.La participation des deux leaders quant à l’effort de “guerre”se poursuit car Racine Sy comme Cheikh O Anne promettent de déposer d’autres fiches pour le département mais aussi pour d’autres localités si l’on sait que Alsar reste un mouvement d’envergure nationale Beaucoup d’observateurs ont salué l’alliance entre Alsar et la nouvelle dynamique dans le Podor et président des lendemains sombres à l’autre tendance…. suivez mon regard.



Podorinfos.com