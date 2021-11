Mansour FAYE décroche Adama Kane DIALLO. Le Docteur Ahmadou DIA vote Mary Teuw NIANE

Chamboulements dans l’échiquier politique de NDAR. Des jeux d’alliance se forment entre le maire de Saint-Louis Mansour FAYE, candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et son principal adversaire Mary Teuw NIANE. L’édile qui a reçu, il y a quelques jours, le soutien "sans conditions" de l’UCS d’Abdoulaye BALDE et du mouvement "Suxali BANGO", voit intégrer dans ses rangs, Adama Kane DIALLO, le président du conseil communal de la jeunesse par ailleurs leader du mouvement Ndar Ca Kanam.



Pendant ce temps, Mary Teuw NIANE annonce son compagnonnage avec le Docteur Ahmadou DIA, un des ténors du Parti socialiste (PS) à Saint-Louis. Candidat à la présidence du conseil départemental, le pharmacien a été écarté de la course au profit de Me Moustapha MBAYE. Un choix que ne digèrent point ses partisans. Rappelons qu’aussi l’ancien recteur de l’UGB a reçu la main tendue du FSD/BJ local et de Cheikh SOURANG, président der la Chambre de Commerce et d'industrie de Saint-Louis.



NDARINFO