Mansour FAYE liste les retombées de la visite de MACRON à Saint-Louis (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a salué, dimanche, la forte mobilisation des populations de la ville et de ses environs pour accueillir le Chef de l’État Macky SALL, son homologue français Emmanuel MACRON et le président de la Banque mondiale.





« Jamais de mémoire de Saint-Louisien, un tel accueil n’a été organisé de par l’envergure et la ferveur » a déclaré le maire qui salue une « effervescence totale et normale » visant à remerciant l’engagement d’Emmanuel MACRON en faveur de la lutte contre les changements climatiques.





Mansour FAYE qui tenait une rencontre avec la presse, ce matin, s’est réjoui de la reconnaissance exprimée des populations " de Bango à la Langue de Barbarie, en passant par l’avenue Général de Gaulle et la place Faidherbe".





Il a étalé les bénéfices que Saint-Louis va tirer de cette mobilisation internationale contre la dégradation des cotes, en expliquant qu’en plus de la construction de la digue de protection de la langue de Barbarie, le lancement d'un programme d’urgence de relogement des populations impactées va soulager considérablement ces habitants.





Il a en outre évoqué la prochaine visite du Président Macky SALL à Nouakchott en notant qu’il s’agira d’une bonne occasion pour apaiser les tensions et de passer en revue les accords multisectoriels entre le Sénégal et la Mauritanie.



>>> Les explications du maire en vidéo