Mansour FAYE offre des lots de « thermoflash » aux structures sanitaires de Saint-Louis ( photos)

Les « Thermoflash » ou thermomètres infrarouges sans contact sont d’usage simple et sans risque de contamination. Destinés aux bébés, ils conviennent également aux personnes âgées et à celles à mobilité réduite. Ce dispositif mesure efficacement la température instantanément et mémorise les 32 dernières prises. Il ne nécessite pas de désinfection nécessaire après utilisation.



Pour Mansour FAYE, cet appui s’inscrit dans sa volonté de faciliter l’accès aux soins de qualité aux populations de la ville.



C’est dans ce sillage qu’il avait pris en charge le frais de transport d’un conteneur d’équipements médicaux venant de la Belgique et remis à l’hôpital par des Saint-Louisiens de la diaspora.



Il y a a quelques, suite à sa plaidoirie, l’édile avait obtenu des nouvelles chambres mortuaires auprès de la Fondation Servir le Sénégal pour l’hôpital. Ce qui avait permis de régler une ancienne doléance des populations.



Les autorités sanitaires se sont réjouies de ce renfort qui relève le plateau sanitaire de Saint-Louis. Elles ont salué la dynamique exprimée par l’édile de soutenir davantage le système sanitaire de Saint-Louis.