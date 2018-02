Mansour FAYE rectifie Awa NDIAYE : « Même mon épouse a été bloquée par le protocole »

Le maire de Saint-Louis est revenu, ce matin, sur le dispositif sécuritaire mis en place par le protocole des deux présidents en prélude à leur arrivée à Saint-Louis. En effet, pour gérer les contraintes de temps sachant que la tournée ne devrait se faire que sur une courte durée, les députés, adjoints au maire et au président du conseil départemental, ont été conviés à se rendre à la place Faidherbe.



« Il a été retenu que seuls le gouverneur, le président du conseil départemental et les ministres, resteraient sur le tarmac. C’est cela que vous avez vu à travers les images. C’est seulement dans l’après-midi que j’ai su que Mme Awa NDIAYE a été retenue », a renseigné le coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) qui s’entretenait avec la presse, ce matin.



« Même mon épouse a été retenue à la porte de l’aéroport de Saint-Louis par la sécurité et je n’ai pas insisté », a-t-il indiqué.



« Ce n’est pas important. C’est qui est essentiel à retenir, ce sont les aspects positifs de la visite et les retombées que Saint-Louis pourra en tirer. Le passé est révolu, ce qui importe pour moi, c’est l’avenir. Je me suis inscrit dans cette logique », a noté l’édile.



