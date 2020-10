Mansour Faye sur l’émigration clandestine: « Je pense qu’il faut criminaliser cette pratique et sanctionner durement les passeurs »

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale : «On n’a pas des informations au complet, il semble que beaucoup de jeunes viennent de Saint-Louis. D’après mes informations, le nombre de décès s’élève à 13 et cela est une situation très difficile. Non seulement, c’est triste mais c’est douloureux», confie le maire de Saint-Louis