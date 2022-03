Marche contre le parrainage : 18 manifestants arrêtés à Dakar

Beaucoup d’arrestations ont été constatées, ce mercredi 23 mars, au cours de la marche contre le parrainage, à Dakar.



Selon des informations obtenues, 18 manifestants arrêtés sont dénombrés pour le moment. Parmi eux, on peut citer Guy Marius Sagna (Frapp), Dame Mbodj (coalition Le Peuple), Aliou Gérard Koïta (Frapp), Daouda Guèye de Pikine (Frapp), Mouhamed Diedhiou dit "Tiger" (Y en a Marre), Khady Badiane (Frapp), Sylvestine Mendy (Africa First), Adama Diatta (Frapp), Mamadou Gadio (Frapp), Baye Niass (Fouta Tampi), DJ Malick (Lcis), Yolande Camara (Lcis), Abdou Karim Guèye (Nittu Dëgg Valeurs), Ousmane Sarr (Nittu Dëgg Valeurs) et Thierno (Nittu Dëgg Valeurs).



Selon les organisateurs de cette manifestation, "la liste est loin d’être exhaustive" et qu’elle est à compléter dans les prochaines heures.



La marche a été organisée pour dire non au parrainage en perspective des élections législatives. Le lieu de rencontre était le ministère de l’Intérieur, place Washington.