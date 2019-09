Marche : la société civile dénonce l’enfer des détenus

Les acteurs de la société civile ainsi que de nombreux Sénégalais sont en ce moment dans la rue. Une marche partie de la place de la Nation (ex Obélisque) et devant finir au rond-point de la RTS. Amnesty International/Sénégal, Y en a Marre, Nittu Deug, FRAAP et bien d’autres organisations exigent la lumière sur la mort des deux jeunes détenus morts à la Maison d’arrêt de Rebeuss le 27 août dernier.



Pour les organisateurs, il est également question de de dénoncer la situation jugée inhumaine des détenus dans les établissements pénitentiaires du Sénégal.



DAKARMATIN