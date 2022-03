Mardi gras à Saint-Louis : Élèves et enseignants se sont déguisés en tenues traditionnelles, modernes et en supers héros

Les élèves de l'Ecole Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis et de l'Ecole Maternelle Marie Rivier de Saint-Louis ont célébré ce mardi 1er Mars le Mardi Gras à leur lieu d'étude. Déguisés en tenues traditionnelles, modernes, de supers héros et de services, ces élèves ont eu droit à une récréation festive à travers des chants, des pas de danse et un carnaval. Tous les sévices de L'État tels que la Police, la Gendarmerie, les Sapeurs pompiers, la Médecine, L'armée, ont été tous representés à travers les déguisements des élèves. Certains d'entre eux ont préféré s'habiller en tenues de supers héros ou d'acteurs des films.



"Nous avons toujours célébré le Mardi Gras dans nos écoles. Les enfants se déguisent en des tenues de leur choix. Toutes les ethnies sont représentées. C'est vraiment beau car il y a un brassage culturel dans notre école", a fait savoir Octavie Balacoune Kaly, Directrice de l'école Maternelle Marie Rivier. Abordant elle aussi dans le même sens, la Directrice de l'Ecole Notre Dame de Lourdes, Soeur Mireille Sagna, déguisée en tenue traditionnelle, a magnifié la célébration.



"Aujourd'hui, nous célébrons le Mardi Gras pour préparer le mercredi des cendres, début du Carême. Ainsi, pour passer un bon temps de Carême, il faut vraiment se réjouir avec les enfants. C'est pourquoi tout le monde s'est déguisé moi y compris. Tout se passe bien et les enfants sont tous content", s'est réjouie Soeur Mireille Sagna qui a profité de l'occasion pour formuler des prières pour un saint temps de Carême à toute la communauté catholique du Sénégal et du monde entier.



NdarINFO