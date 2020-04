Marie Madeleine Diallo : « Ce que Golbert voulait après sa mort… »

L’artiste et comédien Alioune Badara Diagne alias Golbert Diagne, décédé ce vendredi dans son Saint-Louis natal, avait confié à la comédienne Marie Madeleine Diallo ces dernières volontés après sa mort.



Intervenue sur les ondes de Rfm, Marie Madeleine a témoigné que c’est son grand frère, un ami et un confident qui est parti aujourd’hui.



La comédienne d’ajouter : « C’est un baobab qui est tombé aujourd’hui. Golbert est un monument exceptionnel. Il nous disait d’ailleurs, quand je serai mort, je voudrais que tout le monde s’habille très bien avant de me déposer à la place Faidherbe pour faire des témoignages sur ma personne », a-t-elle révélé.