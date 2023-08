Maroc: 190 migrants clandestins secourus dans les eaux territoriales Sud du Royaume

Des Unités de la marine royale marocaine et des éléments chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, mardi, aux eaux territoriales Sud du Royaume entre Tan Tan et Dakhla, des embarcations de fortune ayant à bord un total de 190 candidats à la migration irrégulière dont 11 femmes, tous Subsahariens, indique une source militaire, citée mardi par l’Agence de presse marocaine (MAP).



Les personnes secourues ont été acheminées saines et sauves aux ports nationaux les plus proches, après avoir reçu les soins nécessaires, avant d’être remises à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, a-t-on précisé de même source.



Chaque semaine, voire chaque jour, de nombreux candidats à la migration clandestine sont secourus par les éléments de la Marine marocaine. La distance entre le Maroc et l’Espagne n’est que de 14 km.



De nombreux candidats qui veulent rejoindre l’Europe y voient une porte d’entrée privilégiée et rapide.



HA/APA