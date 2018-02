Maroc -CEDEAO: le PM Abdallah DIONNE rassure le patronat régional ( vidéo )

Les chefs d’entreprises privées d’Afrique de l’Ouest sont au Sénégal pour deux jours, les 13 et 14 février. Il s'agit d'une rencontre initiée par le Conseil national du patronat (CNP) sénégalais.La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce mardi matin en présence du Premier ministre sénégalais, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a tenu à rassurer Baidy Agne, le patron des patrons affiliés au CNP et lui a fait savoir que le marché ouest-africain suscite de plus en plus d’intérêt.Il faisait allusion à la volonté du Maroc d'adhérer à la CEDEAO et à celle de la Mauritanie et de la Tunisie de signer un accord de partenariat ou d'être membres observateurs.Pour le chef du gouvernement, la décision des chefs d'Etat de la CEDEAO le 16 décembre dernier à Abuja est claire. Elle a donné mandat à la commission de l'organisation régionale pour diligenter une étude plus poussée sur l'impact réel de l'élargissement stratégique à 16, voire 17 membres, avec le Maroc et la Tunisie.

Le360