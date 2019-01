Mary Teuw NIANE : "Le Président Macky SALL a bien travaillé. Il a obtenu de bons résultats. Il faut qu’il puisse continuer son œuvre avec un second mandant " (vidéo)

« J’ai soumis à l’assemblée générale et aux représentants de toutes organisations politiques, mouvements et indépendants membres de Benno Bokk Yaakar et de la grande mouvance présidentielle, le projet de bureau élargi à l’assemblée générale des structures qui composent cette coalition qui soutient le président Macky SALL », a déclaré le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) au sortir de ce conclave.



La démarche du comité départemental va se baser sur celle adoptée par l’organisation établie lors des élections législatives. Le ministre NIANE signale toutefois que « quelques innovations ont été apportées » et que « les femmes et les jeunes ont été bien intégrés. « En effet, indique-t-il, nos communicateurs traditionnels sont désormais représentés ».



Mary Teuw NIANE s’est réjoui par ailleurs des « échanges positifs et obstructifs » qui ont rythmé le débat.



« Le bureau a été adopté avec des modifications qui découlent de suggestions pertinentes de l’assemblée », s’est félicité le responsable de l’APR.



Il annonce de travailler de « manière légère et efficace » avec des rencontres hebdomadaires » associant les comités électoraux des communes.



« Notre objectif est mettre tout le monde en mouvement pour des visites de proximité et convaincre le citoyen. Pour qu’au soir du 24 février 2019 que le président Macky SALL ait une majorité écrasante et que nous puissions, aux premières heures après la fermeture des bureaux de votre, fêter la victoire à Saint-Louis », a confié le ministre.



« Nous allons travailler dur pour obtenir cette victoire méritée parce que le président Macky SALL a bien travaillé. Il a de bons résultats. Il faut absolument qu’il puisse continuer son œuvre avec un deuxième mandat », a-t-il conclu.





