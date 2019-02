Mary Teuw NIANE : « Notre candidat Macky SALL est le candidat du Peuple » (vidéo)

« Vous marchez au diapason du monde. C’est pour cela que vous avez créé l’Université Virtuelle Sénégalaise (UVS). C’est pour cela que vous avez implanté un Espace numérique ouvert (ENO), ici, à Ndioloffène. C’est vous qui avez finalisé tous les chantiers de l’UGB », a rappelé le ministre. « Monsieur le président, vous êtes solidaire, généreux et civilisé. Notre candidat Macky SALL est le candidat du Peuple. Fumu diaar kufa diaar tax bann », a laissé entendre le « Lion de Bango ».



Poursuivant, il a signalé que Macky SALL a introduit le baccalauréat arabe permettant ainsi aux adeptes de cette langue d’être à égale chance avec les autres. " Nos pêcheurs de Guet-Ndar ont obtenu des moteurs grâce à vous avec un moindre coût. Ils ont aussi bénéficié de licences de pêche grâce avec magnanimité", a confié l'ancien recteur de l'Université de Saint-Louis.



Touché par la forte mobilisation de ces militants venus de la Commune et du département, le ministre a souhaité un bon séjour à NDAR au chef de l’État. « NDAR, terre religieuse, ville de Savoir et d’études », dira-t-il.



« Saint-Lousiennes et Saint-Louisiens, faisons en sorte que les cris de la victoire au premier tour, retentissent fort dans notre ville, au soir du 24 février 2019 », a conclu le MESRI.



