Mary Teuw NIANE : « Si j’étais satisfait, je ne serais pas candidat (…) Pour la renaissance de Saint-Louis, je lance un appel ... » (vidéo)

Animé par la volonté d’engager la renaissance de Saint-Louis, il a lancé un appel solennel aux Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens qui « souhaitent changer le département et faire progresser les choses ». Mary Teuw NIANE a invité tous ceux qui veulent travailler pour que « les populations puissent profiter des richesses à venir, de tout ce cadre géographique et de tout le potentiel agricole » à joindre à sa dynamique. Il a exprimé sa volonté d’œuvrer pour que la ville soit « un cadre de vie agréable » et que « sa jeunesse puisse travailler ».



« Si j’étais satisfait, je ne serais pas candidat », a-t-il dit en appréciant la gestion de la ville durant ces 5 dernières années. « Je ne suis pas le seul. Il y a une sorte d’unanimité qui réclame notre candidature. Si tel est le cas, c’est parce qu’ils souhaitent changer les choses et mettre la ville entre des mains expertes. Notre vœu, c’est de travailler en équipe diversifiée et de compétences ».



