Mary Teuw NIANE ratisse large dans le SOR (vidéo)

Avec une forte délégation, le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) a affecté des visites de proximité à Léona, Darou, Eaux Claires, Médina Courses, Ndiolofène et Médina Marmiyal pour présenter le bilan du président Macky SALL et démontrer la nécessité de lui accorder un second mandant. Dans ces coins et recoins du faubourg de SOR, l’engouement s’est clairement manifesté, nourri par l’affection que les femmes et les jeunes portent envers leur leader.



Un accueil populaire a été notamment accordé au professeur qui venait présider un meeting de la tonitruante Penda FALL à Medina Marmiyal. Cette dernière lui a assuré une victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar(BBY) dans le grand centre de Nalla NDIAYE jadis entre les mains de l’opposition.



« Médina Marmiyal a remporté la bataille électorale. Aucun meeting n’a connu une telle ferveur. Il sera difficile de vous atteindre. Je suis sûr que le 24 février, au crépuscule, le président obtiendra son second mandat, au premier tour », a déclaré le ministre, satisfait de la mobilisation.



