Mary Teuw NIANE veut faire de Saint-Louis, une ville "propre, éclairée, accueillante et sûre"

Faire de Saint Louis une ville propre, éclairée, accueillante et sûre

Huit projets de notre Programme ambitieux, réaliste et réalisable (PA2R)

1. Saint Louis une ville propre: mise en place d’un dispositif participatif et incitatif de ramassage des ordures, de nettoiement des maisons, des quartiers et des espaces publics avec l’association des associations, des ASC et des GIE des femmes. Résolution définitive du problème de la décharge des ordures dans la Commune de Gandon.

2. L’eau et l’électricité pour tous: assurer l’accès à l’eau et à l’électricité à tous les ménages dans les quartiers.

3. Posséder sa maison : restructuration des quartiers à travers une démarche participative et inclusive. Faire accéder les populations aux titres de propriété de leurs lieux d’habitation avec l’appui de l’administration. Mettre fin aux expropriations arbitraires et inadmissibles.

4. Une ville aménagée, verte et fraîche : dans une démarche inclusive basée sur le diisoo



- refaire la berge du petit bras avec des mbars (abris) innovés, des espaces de services et de restauration pour les jeunes et les femmes de la Langue de Barbarie et un éclairage adéquat;

- refaire tout le pourtour de l’Île avec un éclairage adéquat, des espaces verts, des espaces de repos et de marche, des espaces de service;

- refaire la place Baya Ndar (Faidherbe) en la débarrassant du béton stalinien et des banlieues européennes des années 80, en ramenant la verdure, le gazon, les jets d’eau et en rétablissant la circulation autour pour assurer plus de fluidité de déplacement sur l’Île. Reposer la question de la dénomination de cette place mythique;

- aménager la grande berge de Sor: de Darou au Pont Faidherbe jusqu’à la digue de Pikine restaurer la berge en assurant la propreté, un éclairage adéquat, des espaces piétonniers pour la marche, des espaces de repos, des espaces verts fleuris, des bouquets de jets d’eau;