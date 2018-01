Mary Teuw appelle à " bannir le pessimisme", à "promouvoir la Science" (vidéo)

> Suivez la réaction du ministre

Un message fort du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à l’endroit de la jeunesse lors de la cérémonie de remise d’équipements sportifs à des structures sportives de la région.Mary Teuw NIANE qui a fortement insisté sur les effets désastreux de l’ignorance sur l’avenir du pays, invite les structures de jeunesse à promouvoir l’éducation, la science et la technologie.« Vous avez beau avoir du pétrole, du gaz, du magnésium, de l’uranium et du fer, si vous n’avez pas la connaissance et la compétence, vous n’existerez pas », a-t-il déclaré devant un parterre de dirigeants des mouvements « navétanes » de la zone nord. »« Nous avons la chance d’avoir une jeunesse intelligence, capable d’être travailleuse », a-t-il ajouté estimant que celle-ci doit prendre conscience de ses aptitudes et les mettre à évidence.« Nous devons poussons les jeunes à étudier et surtout à être optimistes. Dans ce pays, on est trop pessimiste. On ne regarde que ce qui est négatif. Regardons le positif », a lancé l’ancien recteur de l’UGB, parrain de la phase finale de l’ORCAV