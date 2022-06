Massacre de migrants : L’Union africaine demande une enquête

Le chef de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » vendredi, lors d’une tentative d’entrée massive dans l’enclave espagnole de Melilla et réclame une enquête.



« J’exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne », a tweeté dimanche soir Moussa Faki.