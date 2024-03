Mauritanie : La Cour d’Appel rejette une demande de liberté temporaire à l’ancien président Aziz

La chambre pénale près de la Cour d’Appel de Nouakchott a rendu une décision rejetant la demande présentée par le collectif de défense de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, visant à lui accorder une liberté temporaire.



La défense de l’ex Chef de l’Etat a justifié la demande par un ensemble de raisons, qui toutefois, n’ont pas convaincu la Cour et le Parquet général, qui a agi sur le dossier par son opposition à la demande de liberté.



Il est à noter que la Cour d’appel a reçu le dossier il y a deux semaines et annoncera le calendrier du procès d’ici quelques jours.



La Cour criminelle chargée des crimes de corruption en Mauritanie avait condamné, en décembre 2023, à cinq ans de prison ferme l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, jugé depuis janvier 2023 pour plusieurs délits financiers, soit le procès de l’histoire du pays et qui s’est poursuivi pendant plus de neuf mois.



L’ancien chef de l’Etat mauritanien était poursuivi pour "enrichissement illicite", "abus de fonctions", "trafic d’influence" et "blanchiment", "dilapidation de biens publics", "octroi d’avantages indus" et "obstruction au déroulement de la justice".