" Mauvaise gestion des inondations": Lettre ouverte à Mansour FAYE, Maire de Saint-Louis.

Monsieur le Maire,



Je tenais à vous sensibiliser sur la question préoccupante de la mauvaise gestion des inondations dans notre belle ville. Les inondations récurrentes ont un impact négatif sur la vie quotidienne des habitants, endommageant les infrastructures et mettant en danger la sécurité des résidents.



Il est crucial de prendre des mesures immédiates pour améliorer la gestion des eaux pluviales, en investissant dans des systèmes de drainage efficaces et en entretenant régulièrement les canaux et les égouts. De plus, il serait bénéfique de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, afin de réduire les obstructions des canalisations.



De 2013 à maintenant, chaque année vous mobilisez votre jeunesse, à travers la COJER, pour une opération de pompage des eaux pluviales. C'est bien!



Mais est-ce que Saint-Louis a juste besoin de ces opérations ponctuelles et de circonstance? Chaque année c'est le même scénario qui se dessine. Dans les quartiers de Guinaw-Rail, Diaminar, Ndiolofenne (Gorée), Darou, Médina Marmiyal, Bango, les premières pluies sont synonyme de calvaire total. Où sont les services de l'Etat? Que vaut l'ONAS à Saint-Louis? Où en est-on avec le projet d'assainissement de la Commune?



Gouverner c'est prévoir! Durant 10 ans, vous nous amenez des motos-pompes et après? Il faut une solution pérenne et non pas toujours ponctuelle. D'ailleurs même, la gestion des motopompes et des moyens mis à disposition de vos équipes (municipales et politiques) doit avoir un suivi et une évaluation. Combien d'argent est investi depuis lors? Existe-t-il un rapport public sur les opérations hivernales? N'oubliez pas que c'est avec l'argent de la commune que vous donniez les dotations en carburant et motopompe, donc c'est votre devoir de rendre compte à la population saint-louisienne.



Faisant un peu hors sujet, je me glisse sur la gestion de votre personnel politique qui, depuis ces dernières années, est calamiteuse. Sauf votre respect! M. Le Coordonnateur Départemental, de part une gestion clanique, arbitraire et solitaire, vous avez réussi à mettre en declin votre parti (oups! la grande coalition présidentielle). Les mêmes pseudos-responsables de zone ont fait la prouesse de dégoûter tout le monde qui avait envie de vous soutenir. Les plus médiocres sont promus et insérés laissant en rade ceux qui pourraient être plus utiles. Vous les avez réunis en AG ce samedi pour préparer le parrainage. Attendez-vous à des exploits et de la sincérité de leur part? Les mêmes causes pour les mêmes effets, ils vous amèneront plus de cent mille signatures et aux élections prochaines vous n'aurez même pas vingt milles électeurs. Mais c'est comme si ce jeu de dupe vous plaît et que vous vous donniez toute la peine pour que cela perdure.

J'y reviendrais. Pataugeons toujours dans les eaux de pluie.



En agissant de manière proactive, vous pouvez minimiser les conséquences des inondations et améliorer la qualité de vie de tous les habitants de Saint-Louis. J'espère sincèrement que vous prendrez en compte cette préoccupation urgente et que vous mettrez en place les mesures nécessaires pour résoudre ce problème.



Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers notre communauté.



Cordialement,



Petit Ndiaye

Doomou Ndar