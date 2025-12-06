Mawade WADE, le Professeur du Football Sénégalais - Par Guissé Pène

Dans l’univers du football, il y a les joueurs, le staff, les supporters, et toute une organisation en coulisses. Mais au cœur de cette mécanique, il y a une figure centrale : l’entraîneur. Appelez-le coach, formateur ou préparateur, il est l’architecte de l’équipe. Au Sénégal, dans les années 1960 et 1970, un nom s’impose avec force et respect : Mawade Wade.



Natif de Saint-Louis du Sénégal, Mawade Wade était instituteur de formation, un métier qui reflète déjà son goût pour la transmission du savoir et la rigueur. C’est dans sa ville natale qu’il entame sa carrière dans le football, en prenant les rênes de l’équipe du Réveil de Saint-Louis de 1960 à 1965. Ce premier chapitre marque le début d’un long parcours au service du ballon rond.



En 1966, Mawade Wade est nommé directeur technique de l’équipe nationale du Sénégal, une responsabilité majeure à une époque où le football sénégalais cherchait encore ses marques sur la scène continentale. Son influence dépasse rapidement les frontières nationales : en 1970, il rejoint les commissions de la Confédération africaine de football (CAF), participant activement à la structuration du football africain.



Il revient à la tête de l’équipe nationale sénégalaise en tant qu’entraîneur principal de 1986 à 1989, poursuivant son œuvre de bâtisseur avec passion et détermination.

En mars 1990, Mawade Wade est élu membre du comité exécutif de la CAF, une reconnaissance de son expertise et de son engagement. Bien qu’il perde ce poste en 1994, il y est réélu en 1998, y siégeant jusqu’en 2002. Son parcours témoigne d’un engagement profond, non seulement pour le sport, mais aussi pour les valeurs qu’il incarne.



Figure panafricaniste et anti-impérialiste convaincu, Mawade Wade a toujours défendu une vision du sport comme levier d’émancipation, de dignité et d’unité pour les peuples africains.





Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en août 2002, Mawade Wade s’éteint dans la nuit du 14 septembre 2004, chez lui à Saint-Louis, entouré de ses proches. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage demeure.





Pour honorer sa mémoire, la ville de Saint-Louis a donné son nom à un lieu emblématique : le stade Mawade Wade, un stade omnisports qui perpétue le souvenir de celui que beaucoup surnommaient affectueusement le Professeur.





Mawade Wade n’était pas seulement un entraîneur. Il était un éducateur, un visionnaire, un militant, et un bâtisseur du football sénégalais et africain. Son parcours reste une source d’inspiration pour les

générations futures.



Guisse Pene