Mayoro Faye : "Karim Wade va rentrer, Me Wade, depuis 1978 a toujours assisté aux élections, mais..."

Le chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Mayoro Faye est revenu ce lundi en conférence de presse sur les péripéties que la coalition Wallu Sénégal a rencontrées durant les élections locales. "Nous avons eu des défections et certains mandataires ont utilisé le label de la coalition à d'autres fins". Il ajoute: "Nous avons demandé à Me Wade de ne pas venir au Sénégal car il y a un risque sanitaire lié à la Covid 19 et Karim Wade sera au Sénégal car Macky Sall ne peut plus lui interdire de rentrer au bercail", a-t-il tenu à éclaircir.