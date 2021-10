Mayoro vilipende Mansour FAYE à Pikine : « il est l’instigateur de vos souffrances » - vidéo

Le coordonnateur de la fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a été accueilli dimanche par une mobilisation de femmes acquises à sa cause à Pikine 700. Une rencontre qui s’inscrit dans la dynamique de massification engagée par le SOPI en perspective des locales de janvier 2022. Mayoro FAYE a profité de l’occasion pour dénoncer les maux dont souffre ce quartier. « Depuis le départ de Me Abdoulaye WADE et d’Ousmane Masseck NDIAYE, les choses sont restées figées. Les travaux d’assainissement génèrent plus de catastrophe que d’espoir ( …) Pikine a du peine à avoir un bon curage. Il est infesté d’ordures. L’éclairage public et la sécurité font défaut. Pour une localité aussi populeuse, il n’est pas possible pour les populations de se référer à un centre santé digne de ce nom », s’est–t-il désolé en imputant ces manquements à la mauvaise gestion de l’actuel maire Mansour FAYE. « Des écoles n’ont pas toilettes et le nouveau commissariat de police récemment érigé n’a pas assez d’équipements », a-t-il ajouté. Poursuivant, le candidat à la mairie de Saint-Louis renseigne que « la pauvreté a accentué la déperdition scolaire dans le quartier ». « Le chômage est important, ce qui explique la recrudescence de l’émigration clandestine à Pikine. Les jeunes se meurent en mer faute de travail », a-t-il soutenu. « Pikine s’est réveillé. Les Pikinois ont pris leur responsabilité. Les Sénégalais sont certes fatigués mais le cas des Saint-Louisiens est particulièrement sévère », s’est indigné M. FAYE.