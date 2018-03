Mbaye NDIAYE magnifie les réalisations du maire à Pikine : « l’action a remplacé la parole »

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) s’est félicité, vendredi, des initiatives sociales entreprises par le maire de Saint-Louis Mansour FAYE au profit des populations de Pikine. Mbaye NDIAYE s’est réjoui notamment du lancement des travaux du poste de police de Pikine pour lutter contre l'insécurité et le démarrage d'une opération de construction de latrines au profit de familles défavorisées du quartier. En effet, ce programme a permis d’installer plus d’une cinquantaine de blocs sanitaires dans des concessions du populeux quartier. « Avec l’installation prochaine d’un lycée et la case des touts petits fonctionnelle, la promotion de l’éducation est considérablement assurée », a-t-il dit.



Le conseiller économique, social et environnemental souligne qu’un financement de 4 milliards 482 millions FCFA a été acquis pour la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement à Pikine. « Cela mettra définitivement un terme aux refoulements d’égouts », a-t-il assuré en annonçant par ailleurs qu’un projet de valorisation de la zone de captage a été lancé. « Un marché moderne y sera érigé en plus d’espaces culturels et sportifs pour les jeunes », a-t-il ajouté.



« Aujourd’hui, l’éclairage public a été forment amélioré, des bennes tasseuses circulent régulièrement pour récupérer les ordures. La distribution de l’électricité a été ainsi que l’approvisionnement en eau avec le château d’eau Leybar », note l’élu.



« Le maire Mansour FAYE a réalisé ce qu’aucun maire n’a pu obtenir en terme de bilan. Il a su monter par son pragmatisme et sa discrétion que l’action a résolument remplacée la parole », a soutenu M. NDIAYE, en indiquant que « les politiciens doivent cesser de s’embrigader dans des débats de bas étage en ouvrant leurs yeux sur la réalité de faits ».



Poursuivant, il confie que 30 milliards injectés dans langue de barbarie, la réhabilitation de la grande mosquée et de la cathédrale, la construction du palais de basket, la réfection du stade Me Babacar SEYE et de la maison de Lille, le renforcement de l’usine de traitement des eaux, sont, entre autres, matérialisent cette vision.



