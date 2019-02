Me Madické Niang: «Je ne suis pas l’égal de Macky Sall»

C’est devant une foule monstre que Madické Niang, président de la coalition Madické2019, a tenu son meeting d’ouverture au Boulevard Ndoyenne à Mbacké. D’emblée, il s’est attaqué au Président sortant Macky Sall. «Il ne fait que favoriser l’intérêt personnel. Tous les jours, l’intérêt général est piétiné, clame-t-il. On ne reconnaît plus les valeurs du Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadji Malick Sy, de Hyacinthe Thiandoum, bref de nos illustres religieux.»



Madické Niang d’asséner : «C’est un Sénégal sur lequel on s’interroge. La démocratique est en recul grave. Les Sénégalais souffrent dans leur chair. Pourquoi ? Parce que les jeunes n’ont pas de travail, les femmes continuent à se battre pour survivre. On est dans un monde sans lendemain avec Macky Sall.»



L'ancien ministre de la Justice propose aux citoyens un contrat social qui permettra au Sénégal d’être prospère dans la paix. «C’est la raison pour laquelle, dit-il, mon projet de société s’appellera 'Diam et Khéweul'.»



Plus loin, le candidat de la coalition Madické 2019 de lancer à ses détracteurs : «Des gens soutiennent que ma candidature est téléguidée par Macky Sall alors qu’ils savent que ce dernier ne fait pas le poids devant moi. C’est Dieu qui lui a donné le pouvoir mais je ne suis pas son égal.»



SENEWEB