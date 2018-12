Me Ousmane Ngom: " Macky Sall détient les trois clés de la victoire pour ce scrutin présidentiel"

La coalition Rebâtir ensemble le Sénégal (Res) de Me Ousmane Ngom a officiellement investi, hier jeudi, le président Macky Sall pour l'élection présidentielle de février prochain. Au cours de cette assemblée à laquelle était présent le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Me Ousmane Ngom a affiché son optimisme de voir Macky Sall remporter le scrutin dès le premier tour.



"Cette épreuve de feu qu'est l'élection présidentielle de février prochain, sera une promenade de santé pour le président Macky Sall. Il est de loin le meilleur parmi tous ces candidats déclarés à l'élection présidentielle de février prochain", a-t-il déclaré. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime libéral de Me Wade, "Macky Sall détient les trois clés de la victoire pour ce scrutin présidentiel.



Son bilan élogieux, sa vision d'avenir et l'adhésion populaire des Sénégalais autour de sa personne sont ces trois clés de la victoire pour le président Macky Sall". Me Ngom de renchérir : "Avec son bilan et ses perspectives, la légitimité d'un second mandat est incontestable. On aurait pu économiser de l'argent pour le pays, si le bon sens était la chose la mieux partagée par la masse politique sénégalaise.



Mais on nous aurait vite accusés d'antidémocrates et d'autoritaristes." D'après lui, "Macky Sall a déjà ouvert la porte et il ne lui reste plus qu'à pousser. C'est le décret divin. Maintenant, Dieu va lui donner la force de pousser cette porte et passer dès le premier tour de cette échéance électorale du 24 février prochain".



SENEWEB