Médiateur de la république : Clap de fin pour ABC

Officiellement, c’est aujourd’hui, jeudi 5 août 2021 que prend fin le mandat d’Alioune Badara Cissé en qualité de Médiateur de la République, poste qu’il occupe depuis le 5 août 2015. Ce qui l’obligeait à une certaine réserve dans la marche politique du pays.



“Oui, je compte retourner dans la politique. Bien entendu, après mon mandat à la Médiature. Je ne peux pas m’éloigner de la politique. Ça c’est clair. Quand je finis mon mandat, j’y retourne”, avait-il martelé.



Le médiateur de la République est nommé par décret pour une période de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement constaté par un collège présidé par le président du Conseil constitutionnel et comprenant en outre le président du Conseil d’Etat et le Premier président de la Cour de cassation, saisi à cet effet par le président de la République.



Dakarmatin