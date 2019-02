Médina Gounass : Annoncé proche de Macky Sall, le khalif snobe Madické Niang !

C’est une affaire qui risque de faire couler beaucoup d’encre. Madické Niang aurait été snobé par le khalif de Médina Gounass, annoncé proche de Macky Sall. Dans ses habituelles visites dans les foyers religieux, le candidat de la coalition Madické 2019 aurait essuyé un refus catégorique de la part du guide religieux.



Madické Niang a été accueilli ce vendredi, par un autre marabout et non moins ami du grand homme Thierno, en l’occurrence Abdou Aziz Kane et son porte-parole. Après les salamalecs d’usage, ces derniers ont indiqué que le guide religieux n’était pas au courant de cette visite. Mieux, selon des sources, ils ont donné comme explication l’âge avancé du khalife général ainsi que son manque de temps, selon les informations de SeneWeb.



Mais, ajoutent-elles, « c’est parce que le khalife est très proche du candidat sortant Macky Sall« .



Est-ce parce que Thierno Ahmed Tidiane Ba, khalif de Médina Gounass, ne partage pas les mêmes convictions politique avec Madické Niang qu’il l’a tout bonnement zappé ? La question mérite d’être posée après que le camp de celui-ci a soulevé un fait très étrange.



Alors que son amitié avec Macky Sall est connue de tous et qu’il n’hésite jamais à le recevoir et ce, à n’importe quelle heure, comme le soutient le camp de Madické Niang, le khalif de Médina Gounass n’aurait pas eu la même ouverture avec l’adversaire de son « ami ».



Pour justifier ce refus de visite, il lui aurait signifié qu’il ne reçoit « personne entre la prière du fadjr et celle de Tisbaar », annonce le camp de Madické Niang. ce qui pour eux, semble flou et imprécis en termes de justificatif.A les suivre, une appartenance politique se cache derrière cette histoire.





SENENEWS