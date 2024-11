Meeting d’« And Bessal Sénégal » : la démonstration de force d’Adama Kane DIALLO

Le coordonnateur régional du Mouvement ABS par ailleurs membre fondateur du Club 50PN à Saint-Louis a mobilisé ses troupes hier vendredi lors du meeting d’« And Bessal Sénégal ». Devant la tête de liste nationale Abdoulaye SYLLA, Adama Kane DIALLO a salué la confiance portée sur sa personne depuis plus de deux ans pour représenter la mouvance, en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour la victoire du patron d’Ecotra au soir des élections législatives du 17 novembre 2024.



« J’aime Saint-Louis et mon choix n’est guidé que par son rayonnement », a-t-il dit. Il a dès lors appelé ses militants et sympathisants à voter massivement pour la liste d’And Bessal Sénégal.



« Nous allons vers l’exploitation du gaz. Abdoulaye SYLLA est un expert des hydrocarbures. En lui donnant la place qu’il mérite au sein de l’hémicycle, nous garantissons à la ville de Saint-Louis la possibilité de profiter pleinement de ces ressources », a laissé le président du mouvement Ndar Ca Kanam.