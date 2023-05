Mélenchon apporte son soutien à Sonko

Jean Luc Mélenchon a réagi suite à la condamnation de Ousmane Sonko lundi par la Cour d’Appel de Dakar à six mois de prison avec sursis. L’opposant français apporte son soutien au leader de Pastef.



« Au Sénégal le chef de l’opposition Ousmane Sonko est menacé d’inéligibilité. Cela alarme, à juste titre, les amis de ce pays longtemps un modèle de démocratie et de respect des alternances. Je me joins à eux », a écrit Jean-Luc Mélenchon.