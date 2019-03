Météo : de la poussière dense, du lundi 11 au jeudi 14 mars

De la poussière dense en provenance de la Mauritanie et du Sud de l’Algérie est prévue sur la quasi-totalité du territoire sénégalais du lundi 11 Mars à 18h au jeudi 14 Mars 2019 à 12h, renseigne un bulletin de l'Anacim.



La couche de poussière dense sera surtout observée sur la moitié Nord du pays et sur les localités Centre-ouest notamment à Dakar.



Sur les localités Centre et Sud, la concentration de la poussière sera moyenne.

Les visibilités seront par conséquent réduites sur le pays.



NDARINFO.COM