Mimi Touré, exclue de l'assemblée nationale, exprime sa colère

« Je viens d’apprendre mon exlusion de l’Assemblée nationale par le Président Macky Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. », a-t-elle réagit.



Le bureau de l'assemblée nationale s'est réuni aujourd'hui pour statuer sur la demande de Benno Bok Yakaar pour la destitution de Aminata Touré « conformément à la constitution qui demande la perte de mandat d'un député qui démissionne de son mandat ».Le vote au bureau est ressorti avec 10 pour et 6 contre. Le groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallu a soutenu cette procédure et a fait pencher la balance en faveur de BBY.