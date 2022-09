Entre Aminata Touré et la coalition BBY, c’est fini. C’est ce qu’elle a indiqué aux journalistes. L’ancienne Première ministre a affiché sa colère après le choix de Macky Sall de miser sur Amadou Mame Diop, Maire de Richard Toll, pour représenter BBY dans la course au perchoir.



Mimi Touré promet de revenir plus en détails sur les raisons de cette décision dans les prochains jours.