Ministère des Transports : Mansour FAYE cède les rênes

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a remis les commandes à son successeur El Malick Ndiaye au cours d’une cérémonie de passation de service. Ce dernier hérite de la gestion l’institution avec la nouvelle dénomination « ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens ».



Mansour Faye par ailleurs maire de Saint-Louis a profité de l’occasion pour remercier ses collaborateurs et formuler des vœux de succès à la nouvelle équipe.



NDARINFO.COM