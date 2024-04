Ministre de l'Economie du Plan et de la Coopération: Abdourahmane Sarr sur les traces de sa soeur Oulimata

Dans le cadre du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, Abdourahmane Sarr a été nommé ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.



Une nomination qui témoigne de la volonté de placer des experts chevronnés à des postes clés pour relever les défis économiques du pays. Abdourahmane Sarr a intègre le Fonds Monétaire International (FMI) à Washington en 1997 et y travaille pendant quinze ans. M. Sarr est spécialiste des questions monétaires. Il a eu à démontrer l'étendue de ses compétences au sein de cette institution, en travaillant et en y dirigeant des missions dans plusieurs pays et territoires tels que la Tunisie, le Maroc, la Guyane, l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, le Ghana, la Zambie, le Burundi, le Cameroun ou encore la Thaïlande. Il a piloté des opérations et des travaux sur des questions macroéconomiques, monétaires et financières. Il est aussi conseiller macroéconomique du FMI à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) de 2005 à 2007. En 2009, il a été représentant résident du FMI au Togo et au Bénin.





Né le 26 mars 1968 à Paris, Abdourahmane Sarr est un économiste sénégalais originaire de Kaolack.





Il est surtout connu pour son rôle de leadership au sein du Mouvement pour la Renaissance, la Liberté et le Développement (MRLD) - Moom sa Bopp, Mënël sa Bopp, un mouvement citoyen sénégalais qu'il a contribué à créer en 2011.



Son engagement pour le développement du Sénégal et ses compétences avérées dans le domaine économique en font un choix naturel pour ce poste stratégique.



Parallèlement à son activisme politique, Abdourahmane Sarr a dirigé le Centre d'Étude pour le Financement du Développement Local (CEFDEL), un think tank fondé en 2010, contribuant ainsi à la réflexion et à la formulation de politiques économiques visant à promouvoir la croissance et le développement durable.



Dans son nouveau rôle, Abdourahmane Sarr sera chargé de superviser et de coordonner les politiques économiques et de développement, ainsi que de renforcer les partenariats internationaux pour soutenir la croissance économique du pays.



A souligner que Abdourahmane Sarr est le frère de Oulimata Sarr qui a occupé le poste de ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération de septembre 2022 à octobre 2023, elle