Modou Mbène GUÈYE veut faire de l’ASEPEX, " une organisation plus utile, performante, rayonnante et redevable "

Le nouveau directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) a réaffirmé mardi sa volonté de faire de cet établissement « une organisation plus utile, performante, plus rayonnante et redevable ».



« Je m’engage à faire de l’ASEPEX, une organisation plus utile, performante, rayonnante et redevable. Je m'engage à viser l’excellence et à hisser nos ambitions vers de nouveaux sommets », a déclaré Modou Mbène GUÈYE qui recevait officiellement les commandes des mains de Zahra Iyane Thiam Diop.



Il a remercié le président de la République Bassirou Diomaye FAYE pour cette « marque de confiance » qu’il dit prendre « comme un sacerdoce pour répondre au besoin de nos entreprises et par-delà la vitalité du secteur privé national ».



« L’assentiment et l’enthousiasme autour de ce tournant ne doivent souffrir d’aucune insuffisance. Nous avons le devoir historique de réussir pour sortir le pays de sa torpeur malgré ses énormes potentialités et la qualité de son capital humain », a-t-il laissé entendre.



« L’accès au marché international ne doit plus être un luxe pour nos entreprises nationales », a ajouté M. GUÈYE.



Le titulaire d’une Maîtrise en Langue Étrangère Appliquée option Affaires et commerce international prône pour « une approche holistique et intersectorielle » en invitant ses nouveaux collaborateurs à « travailler de concert et en étroite collaboration avec l’ensemble des départements ministériels ».



