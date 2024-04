Modou NDIAYE, ancien Préfet de Saint-Louis, nommé DIRCAB du ministre des Transports

L'ancien Préfet du département de Sant-Louis Modou NDIAYE a été promu au poste de directeur de cabinet du nouveau ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens El Hadji El Malick NDIAYE.



L'administrateur civil a été relevé du Commandement territorial en pleine période électorale avant d’être appelé à d’autres fonctions, payant le frais de la guéguerre entre Macky Sall et l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille, candidat malheureux à la Présidentielle.



Ndarinfo lui souhaite une bonne réussite dans sa nouvelle mission.