Module sur l’homosexualité: Le syndicat des enseignants dit niet à l’Unesco

Le syndicat des enseignants du Sénégal n’est pas convaincu du bien-fondé de l’introduction d’un module sur l’homosexualité dans l’enseignement, , raison pour laquelle il a « déchiré » le module de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) . Laquelle a organisé, ce week-end, un séminaire pour faire valider un nouveau module articulé autour d’un programme « Education sexuelle et reproductive « .Malgré la ruse des des concepteurs de ce programme , qui ont voulu faire passer le module en l’insérant dans « Santé de la reproduction », le syndicat vigilant, a découvert le pot aux rose et dit niet aux concernés, Lesquels veulent coûte que coûte, éviter d’ être la cible des critiques acerbes dans un pays où la population reste intransigeante sur ce sujet.Pour information, le module de l’Unesco stipule que « la famille peut être constituée de deux personnes de même sexe qui ont la latitude d’adopter un enfant en cas de besoin ». Une hérésie pour les membres du G7, qui prenaient part à ce séminaire. Ils sont sortis de leur gonds, pour dire non à l’homosexualité, qu’ils considèrent comme facteur de déconstruction des valeurs sociales et religieuses.Mieux, les syndicalistes ont dare-dare exigé une clarification du contenu, et ont fermement fait savoir qu’ils n’ont pas validé le programme. Après ce refus massif, le représentant de l’Unesco qui a dirigé les travaux n’a pas caché son amertume. « Je suis triste. Je n’ai pas eu autant de difficulté pour adopter un programme depuis que j’ai commencé », a-t-il soutenu pour le regretter.L’As