" Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée", déclare Ousmane SONKO

" Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée. Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité", a déclaré le président de Pastef/Les Patriotes au sortir de son audition dans le bureau du doyen des juges.



Le maire de la ville de Ziguinchor Ousmane Sonko a été finalement entendu dans le cadre du dossier Sweet Beauté l’opposant à la jeune masseuse Adji Sarr. Cette dernière l’accuse de viols répétitifs, menaces à mains armées.



Convoqué, ce jeudi 03 novembre, par le Doyen des juges Makham Diallo, Ousmane Sonko et ses avocats sont sortis du bureau. Mais sans certains de ses gardes du corps puisqu’ils ont été interpellés par la gendarmerie lors de son audition.