Morale et politique : l’engagement désintéressé de Ceerno Sileymaani Baal offert en exemple

L'enseignant-chercheur Mamadou Youri Sall a rappelé mercredi la place de la morale dans les travaux des précurseurs de la science politique. " Il y a une convergence chez les penseurs sur le fait d'adosser l'éthique et la vertu dans la pensée et l'action politique", a-t-il dit. " Il est temps de remettre ces valeurs dans l'engagement politique", a-t-il ajouté, en soutenant que l'expression de la montée de la violence, est due à la carence de morale dans les aspirations politiques.



« Il ne faut pas s’engager facilement et légèrement », a laissé entendre le coordonnateur du groupe de recherche et d’étude sur le patrimoine intellectuel sénégalais. (Baajoordo) « Ceerno Sileymaani Baal s’est engagé à combattre la tyrannie et la dictature. Mais il a dit qu'il ne va pas se mettre à la place du chef. Il a récusé l’Almamiyat. Il s’est retiré pour qu’on élise Abdoul Khadre Kane. Le désintéressement et la vertu sont là. Il a respecté son engagement quitte à ne pas accéder au pouvoir », a conclu.



Il s’exprimait en marge d’un forum annuel de la Bibliothèque de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce panel portait sur le thème « l’éthique politique recommandée par Ceerno Sileymaani Baal ».