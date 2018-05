Mort de FALLOU SENE - Le FDRSN exige " le limogeage immédiat" de Baydallaye KANE et " la constitution d’une enquête parlementaire"

La section Saint-Louisienne du Front Démocratique et Social de Résistance Nationale (FDSN) s’indigne de la mort de Mouhamadou Fallouy SENE suite aux affrontements entre gendarmes et étudiants, le 15 mai 2018. Dans un communiqué transmis à NdarInfo, elle « condamne jusqu’à la dernière énergie ce crime odieux, qui en aucun cas, ne doit rester impuni comme celui de Bassirou FAYE ».



Le pôle de l’opposition rattache ces évènements avec ceux du 19 avril et les marches réprimées des enseignants dans les régions, soldés notamment par des arrestations.



Au vu de ces agissements, le docteur Abdoulaye NDOYE et ses camarades tiennent que le « Sénégal est gouverné dans et par la violence ». Sur ce, il invite les patriotes Saint-Louisiens à l’union pour « faire partir Macky SALL et sa coalition le 24 février 2019 ».



Le FDRSN appelle en outre à la mise sur pied d’une « commission d’enquête parlementaire chargée d’élucider les points sombres du dossier », « de situer les responsabilités afin que des sanctions exemplaires soient prises à l’endroit des coupables ».



Il réclame « comme mesure conservatoire », « le limogeage immédiat du recteur Baydallaye KANE pour violation des franchises universitaires », en présent ses condoléances à la famille de Fallou SENE ainsi qu’à ses camarades.



