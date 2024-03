Mouhamadou Makhtar Cissé nommé nouveau ministre de l'Intérieur

Mouhamadou Makhtar Cissé a été nommé ministre de l'Intérieur. L'ancien Directeur général de la Senelec et directeur de cabinet du Président aura donc la charge d'organiser la prochaine élection présidentielle.



M. Cissé a été nommé Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal le 07 avril 2019, Mouhamadou Makhtar CISSE est Docteur en Droit et Sciences politiques. Titulaire d’un Master en Finances et Gestion publiques, Mouhamadou Makhtar CISSE, Ancien du barreau est diplômé de L’ENAM, Inspecteur des douanes, major de sa promotion.



Admis major au concours d’entrée à l’Inspection Générale d’Etat en décembre 2001, il quittera le poste de Directeur de Cabinet du Ministre de la Pêche Cheikh Saadibou FALL, pour aller servir à la Présidence de la République pendant 8 années.



Ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, il est titulaire de plusieurs décorations :